График отключения газа на неделю с 6 по 12 апреля в Одесской области обнародован для жителей нескольких населенных пунктов из-за проведения ремонтных и профилактических работ на газопроводах, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет АО " Одессагаз ".

В селе Козлово Березовского района газоснабжение временно приостановят 6 апреля в 09:00. Восстановление запланировано ориентировочно 16 апреля в 10:00 при условии присутствия собственников жилья. Абонентам отмечают перекрыть краны на опусках перед приборами и не включать оборудование без представителей Ивановского УЭГХ. При пуске работники проверят наличие договора на техобслуживание, отсутствие долгов за распределение газа и соответствие системы проектной документации.

В Марьяновке газ временно отключат с 09:00 7 апреля до 10:00 8 апреля. Жителям рекомендуют обеспечить доступ к газовому оборудованию и перекрыть краны. Возобновление подачи произойдет после проверки технического состояния сетей и отсутствия задолженности.

В городе Подольск работы продлятся с 6 по 10 апреля. Отключение коснется жителей улицы Школьная, 2 и проспекта Шевченко (дома № 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 37). Работники Подольского УЭГХ отмечают необходимость обеспечить доступ к оборудованию для безопасного восстановления газоснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.