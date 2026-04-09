Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у цьому контексті стає частиною ширшої системи опіки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області почала надаватися в межах ініціативи ГО «Будь в курсі» у рамках проєкту «We-LEAD: жіноче лідерство у гуманітарних кризах», повідомляє Politeka.

Організація зазначає, що багато жінок стикаються з виснаженням і стресом, залишаючись головною опорою для родини. Через це було вирішено розширити програму підтримки для пенсіонерів, забезпечуючи базові потреби тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

В межах ініціативи розподіляють набори першої необхідності, включаючи продукти та гігієнічні засоби. Пріоритет отримують жінки, які проживають у Дніпрі та області та належать до вразливих категорій населення.

Серед отримувачів – внутрішньо переміщені особи, жінки з інвалідністю, ті, хто доглядає за людьми з обмеженими можливостями, вагітні та багатодітні матері, а також матері-одиначки.

Допомога також надається постраждалим від насильства, тим, хто втратив близьких через війну, або перебував у полоні чи під окупацією. Особлива увага приділяється родинам військовослужбовців, зокрема жінкам, чиї рідні загинули, пропали безвісти або перебувають у полоні.

Представники ГО підкреслюють, що мета ініціативи не лише у забезпеченні матеріальної підтримки, але й у створенні відчуття стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у цьому контексті стає частиною ширшої системи опіки, яка враховує різноманітні потреби та життєві обставини.

Організатори сподіваються, що така підтримка допоможе зменшити соціальну вразливість і покращить якість життя літніх людей у регіоні.

Останні новини України:

