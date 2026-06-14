Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 червня в Дніпрі показує перехід до теплішого та сухішого режиму.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 червня в Дніпрі попереджає про хвилю нестійких атмосферних умов із поступовим переходом до більш спокійного та теплого літнього фону, передає Politeka.

Понеділок, 15 червня

Початок тижня стартує з контрастної картини. У нічні години та вранці — сухо й відносно комфортно. У денний час формується дощовий осередок, який підвищує вологість і знижує відчуття тепла. До вечора небо частково очищується, повертаючи світліші умови.

Вівторок, 16 червня

Атмосфера стає щільнішою за хмарністю. Зранку ще зберігається відносна ясність, але вже вдень і до завершення доби фіксуються дрібні опади. Температурний фон рівний, без різких стрибків, проте повітря відчутно насичене вологою.

Середа, 17 червня

Ситуація вирівнюється. Хмари з’являються у денний період, однак довго не затримуються. До вечірнього часу небо поступово відкривається. Опади не прогнозуються, а вітер залишається слабким.

Четвер, 18 червня

Ранкові години починаються з розсіяної хмарності, яка швидко змінюється проясненнями. У середині доби можливі короткі краплі дощу, але вони не мають тривалого характеру. Ввечері встановлюється більш чиста атмосфера. Саме тут прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 червня в Дніпрі показує перехід до теплішого та сухішого режиму.

П’ятниця, 19 червня

Погодні умови стають м’якшими. Вранці та ближче до завершення доби переважає ясність, тоді як у денний проміжок можливе коротке затінення хмарами. Невеликий дощ швидко завершується, не впливаючи суттєво на загальну картину.

Субота, 20 червня

Домінує стабільне сонячне поле. Протягом усіх годин небо залишається відкритим, без будь-яких опадових проявів. Повітря поступово прогрівається, створюючи відчуття літнього піку.

Неділя, 21 червня

Фінал тижня проходить під переважно ясними умовами. У другій половині дня можливі хмарні вставки, однак вони не приносять дощу. До вечора знову встановлюється чисте небо, що завершує семиденний цикл спокійно й сухо.

Джерело: sinoptik