У 2026 році грошова допомога для ВПО в Вінницькій області залишається актуальним інструментом підтримки, повідомляє Politeka.
Програма багатоцільової фінансової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передбачає щомісячні виплати у розмірі 3600 гривень на одну особу.
Загальний період грошової допомоги для ВПО у Вінницькій області становить три місяці, тож у сумі кожен учасник може отримати 10800 гривень.
Виплата здійснюється один раз після підтвердження участі та нараховується на домогосподарство. У межах цієї ініціативи, грошова допомога для ВПО в Вінницькій області доступна не всім охочим, а лише тим, хто відповідає визначеним критеріям.
Зокрема, заявники мають бути внутрішньо переміщеними особами, які отримали відповідний статус протягом останніх шести місяців, або людьми, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 чи відновили проживання на постійній адресі в Україні.
Важливою умовою також є відсутність отримання аналогічної міжнародної підтримки протягом останніх трьох місяців.
Окремо підкреслюється, що дана підтримка розрахована на домогосподарства, дохід яких не перевищує 6318 гривень на одну особу.
Пріоритет у відборі мають родини, які належать до вразливих категорій. Йдеться про одиноких батьків із дітьми, людей старшого віку від 55 років, осіб з інвалідністю або хронічними захворюваннями.
Процедура отримання виплати передбачає проходження реєстрації через партнерські організації УВКБ ООН. Зазвичай це фонди, які збирають дані безпосередньо в громадах.
Під час звернення заявник має надати паспорт або ID, ідентифікаційний код, довідку ВПО, документи дітей за наявності, а також реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.
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