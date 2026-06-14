Грошова допомога для ВПО в Вінницькій області у межах програми УВКБ ООН у 2026 році передбачає фінансову підтримку для найбільш вразливих категорій.

У 2026 році грошова допомога для ВПО в Вінницькій області залишається актуальним інструментом підтримки, повідомляє Politeka.

Програма багатоцільової фінансової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передбачає щомісячні виплати у розмірі 3600 гривень на одну особу.

Загальний період грошової допомоги для ВПО у Вінницькій області становить три місяці, тож у сумі кожен учасник може отримати 10800 гривень.

Виплата здійснюється один раз після підтвердження участі та нараховується на домогосподарство. У межах цієї ініціативи, грошова допомога для ВПО в Вінницькій області доступна не всім охочим, а лише тим, хто відповідає визначеним критеріям.

Зокрема, заявники мають бути внутрішньо переміщеними особами, які отримали відповідний статус протягом останніх шести місяців, або людьми, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 чи відновили проживання на постійній адресі в Україні.

Важливою умовою також є відсутність отримання аналогічної міжнародної підтримки протягом останніх трьох місяців.

Окремо підкреслюється, що дана підтримка розрахована на домогосподарства, дохід яких не перевищує 6318 гривень на одну особу.

Пріоритет у відборі мають родини, які належать до вразливих категорій. Йдеться про одиноких батьків із дітьми, людей старшого віку від 55 років, осіб з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Процедура отримання виплати передбачає проходження реєстрації через партнерські організації УВКБ ООН. Зазвичай це фонди, які збирають дані безпосередньо в громадах.

Під час звернення заявник має надати паспорт або ID, ідентифікаційний код, довідку ВПО, документи дітей за наявності, а також реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

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