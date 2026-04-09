Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в этом контексте становится частью более широкой системы опеки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области начала оказываться в рамках инициативы ОО "Будь в курсе" в рамках проекта "We-LEAD: женское лидерство в гуманитарных кризисах", сообщает Politeka.

Организация отмечает , что многие женщины сталкиваются с истощением и стрессом, оставаясь главной опорой для семьи. Поэтому было решено расширить программу поддержки для пенсионеров, обеспечивая базовые потребности тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках инициативы распределяются наборы первой необходимости, включая продукты и гигиенические средства. Приоритет получают женщины, проживающие в Днепре и области и относящиеся к уязвимым категориям населения.

Среди получателей – внутренне перемещенные лица, женщины с инвалидностью, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, беременные и многодетные матери, а также матери-одиночки.

Помощь также оказывается пострадавшим от насилия, тем, кто потерял близких из-за войны или находился в плену или под оккупацией. Особое внимание уделяется семьям военнослужащих, в частности, женщинам, чьи родные погибли, пропали без вести или находятся в плену.

Представители ОО подчеркивают, что цель инициативы не только в обеспечении материальной поддержки, но и в создании стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в этом контексте становится частью более широкой системы опеки, учитывающей разнообразные потребности и жизненные обстоятельства.

Организаторы надеются, что такая поддержка поможет уменьшить социальную уязвимость и улучшит качество жизни пожилых людей в регионе.

