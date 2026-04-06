Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксували з 1 квітня: мінімальний тариф у приміських та міжміських маршрутках зріс до 45 гривень, передає Politeka.

Перевізники пояснюють рішення різким стрибком вартості дизеля, тоді як обласна адміністрація наголошує — не впливає на формування ціни.

Останній перегляд відбувався у лютому 2025 року. Відтоді ситуація на паливному ринку суттєво змінилася. За словами представників галузі, літр дизеля подорожчав із приблизно 55 до понад 90 гривень на початку квітня. Причиною називають глобальні фактори, зокрема нестабільність на Близькому Сході.

У результаті перевізники провели нові розрахунки. Середня вартість кілометра зросла приблизно на п’яту частину — до близько 3,30 грн. Різниця між компаніями залишається незначною, однак кінцева сума для пасажирів залежить від маршруту та економічного стану підприємства.

Формула тарифу базується на методиці Міністерства інфраструктури, затвердженій ще у 2009 році. Наразі пальне займає до 75% у структурі витрат. У таких умовах бізнес фактично не покриває інші потреби, що й стало підставою для перегляду вартості.

У Львівській ОВА підкреслюють: регулювання ціни на приміські та міжміські перевезення відсутнє вже кілька років. Перевізники самостійно визначають тариф і лише інформують адміністрацію про зміни. Контроль за обґрунтованістю здійснює Антимонопольний комітет.

У березні чиновники намагалися стримати підвищення, закликаючи компанії не змінювати розцінки. Частково це спрацювало, однак лише на кілька тижнів. Після чергового стрибка вартості дизеля перевізники почали масово переглядати ціни.

Мінімальний тариф зріс на 10 гривень і тепер є фіксованим, незалежно від відстані поїздки. Водночас окремі напрямки залишаються збитковими, особливо у гірських та віддалених районах із низьким пасажиропотоком.

Наразі в області триває конкурс на обслуговування понад 40 маршрутів. Частина напрямків уже залишилася без перевізників через відсутність заявок. У деяких випадках компанії відмовляються від роботи після короткого періоду через фінансові втрати.

Фахівці зазначають: Подорожчання проїзду у Львівській області найбільше вплине на віддалені напрямки, зокрема сполучення з Туркою та Старим Самбором. Як можливі рішення розглядають компенсації з місцевих бюджетів або запуск комунальних маршрутів громадами.

Зростання тарифів має ширший ефект. Подорожчання транспорту впливає на логістику, а також на ціни продуктів, особливо в період посівної кампанії.

В області укладено понад 450 договорів із перевізниками. Водночас система залишається нестабільною через залежність від пального та обмежене фінансування окремих напрямків.

У самому Львові ситуація інша: міські перевезення регулюються виконкомом. Проте учасники ринку не виключають, що перегляд тарифів у місті можливий уже найближчим часом.

