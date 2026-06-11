Введено тривалі графіки відключення світла, що заплановані у Черкаській області на 12 червня.

Українцям розкрили планові графіки відключення світла, що будуть трвиати багато годин у Черкаській області на 12 червня, повідомляє Politeka.net.

Введено графіки відключення світла у Черкаській області на 12 червня. Під час виконання робіт можливі перерви в електропостачанні у різних населених пунктах області. Споживачів попереджають, що тривалість відключень може варіюватися залежно від технічних умов та обсягу робіт на конкретних ділянках мережі.

За інформацією «Черкасиобленерго», 11.06.2026 року з 08:00 до 16:00 години світло буде відсутнє. Обмеження торкнуться населеного пункта Тарасівка та будинків за такими адресами:

Новоукраїнська — 3, 6, 10, 16, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 47, 49, 56, 59, 61, 79

Польова — 9

Ювілейна — 3, 4, 6, 10, 13-а, 19, 20, 24, 28, 29

Молодіжна — 1

Незалежності — 13, 14, 16, 21, 23, 37, 44

Дружби — 3, 4, 6, 14, 37

Соборності — 3, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 38, 41, 43/а, 48/а, 55, 60

Курортна — 1, 4, 8

Небесної Сотні — 2, 5, 11, 13

Шкільна — 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 30, 32, 34, 44

Т. Шевченка — 2, 28, 32, 36, 40, 45

Миру — 0/0, 2, 3, 5–7, 10, 15–17, 20, 25, 27, 36, 50, 52

пров. М. Грушевського — 1, 4, 16

З 08:00 до 15:00 години в місті Звенигородка вводять планові графіки відключення світла. Вимикатимуть електрику через плановий ремонт. Обмеження діятимуть за адресами:

пров. Левадний — 1, 1/а, 3, 5, 7, 11

пров. Армії УНР — 1, 2, 3, 5

пров. Л. Українки — 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

пров. В. Погорілого — 3

пров. Новий — 1, 1/а, 2, 2/а, 3, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Лікарняний — 1–16, 3–9

пров. Миру — 1–32, 3–30, 4–26

пров. Кримського — 1–15, 8–14

пров. Дружби — 1–36

пров. Луговий — 2–15

пров. Гудзівський — 1–24, 26–44, 17/в

пров. В. Погорілого — 3

Благовісна — 10, 12, 28, 62, 70, 104, 117, 121, 126/а

600-річчя Звенигородки — 14

Б. Хмельницького — 17/1, 17/2, 17/4, 17/5

В. Липинського — 20, 22, 22/а, 24, 26, 27/1, 28, 61, 61/а, 63, 63/а, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 89/а, 91, 93, 95

Свободи — 1–31, 11–26, 17/а, 19/а, 36–73, 117

Звенигородська — 18/б, 45–80, 51/а, 53, 63, 71–79, 86

М. Шмигельського — 1–11, 15–17, 25

І. Сошенка — 46–104, 53–102, 77, 84/а, 98/а

Бульварна — 13, 15, 17, 19, 21, 22/а, 24, 26, 30, 32, 33

Я. Мудрого — 38–93

М. Коцюбинського — 1/б, 2, 4

С. Терещенко — 15, 17, 30, 32, 34

В. Стуса — 25/а, 25/б, 25/в, 27, 46, 48, 50, 52

просп. Т. Шевченка — 99, 101, 101а, 103, 105, 107.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Черкасах: які зміни готують для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Черкасах: де саме і на який термін перекриють дороги.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області: які нові розцінки вже оголосили.