Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі безпосередньо вплине на структуру витрат домогосподарств і стане одним із ключових факторів перегляду сімейних бюджетів у найближчий період.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі запропонувала філія «Інфоксводоканал» після оприлюднення оновлених розрахунків, які можуть суттєво змінити платіжки для населення, передає Politeka.

Найбільше коригування стосується побутових споживачів, для яких передбачене кратне зростання витрат за базові сервіси.

Згідно з розрахунками підприємства, подача води для населення може зрости з 17,916 до 50,964 грн за кубометр із ПДВ. Водовідведення також планують підняти — з 17,244 до 42,696 грн за аналогічний обсяг.

Для комерційного сектору зміни менш різкі. У різних категоріях клієнтів коригування варіюється в межах 38–48%, залежно від типу послуг.

Інформацію про це надає Інфоксводоканал.

У компанії пояснюють перегляд зростанням витрат за останні роки. З 2022 року діючі тарифи не оновлювалися, тоді як суттєво подорожчали енергоносії, паливо, реагенти та витрати на оплату праці.

Додатково враховано витрати, пов’язані з аварійними роботами після атак та ліквідацією наслідків погодних факторів, які впливали на інфраструктуру наприкінці минулого року.

За даними підприємства, чинні надходження не покривають фактичних витрат. Це обмежує можливості ремонту мереж, модернізації систем і вирішення кадрових питань.

Після завершення обговорення документи передали на розгляд до НКРЕКП. Регулятор ухвалюватиме остаточне рішення під час відкритого засідання.

У разі затвердження нові ставки почнуть діяти після офіційної публікації відповідного рішення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі безпосередньо вплине на структуру витрат домогосподарств і стане одним із ключових факторів перегляду сімейних бюджетів у найближчий період.

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