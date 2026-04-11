Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області розпочала надаватися в рамках проєкту ГО «Будь в курсі» «We-LEAD: жіноче лідерство у гуманітарних кризах», повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає забезпечення базових потреб літніх людей та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

В межах програми розподіляють набори першої необхідності: продукти, гігієнічні засоби та інші предмети для повсякденного життя. Пріоритет надають жінкам, які проживають у Дніпрі та області та належать до вразливих категорій населення.

Серед отримувачів допомоги – внутрішньо переміщені особи, жінки з інвалідністю, ті, хто доглядає за людьми з обмеженими можливостями, багатодітні матері, вагітні та матері-одиначки.

Програма також підтримує людей, які постраждали від насильства, втратили близьких через війну або перебували під окупацією. Особливу увагу приділяють родинам військовослужбовців, зокрема жінкам, чиї рідні загинули, пропали безвісти або перебувають у полоні.

Представники ГО наголошують, що мета ініціативи – не лише надання матеріальної підтримки, а й створення відчуття стабільності та безпеки у повсякденному житті. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області допомагає забезпечити комплексну опіку, яка враховує різноманітні потреби та обставини.

Також варто зауважити, що організатори зазначають, що така підтримка сприяє зниженню соціальної вразливості та підвищенню якості життя літніх людей, дозволяючи їм відчувати турботу і впевненість у завтрашньому дні.

