Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области начала предоставляться в рамках проекта ОО "Будь в курсе" "We-LEAD: женское лидерство в гуманитарных кризисах", сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает обеспечение базовых потребностей пожилых и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках программы распределяются наборы первой необходимости: продукты, гигиенические средства и другие предметы для повседневной жизни. Приоритет предоставляют женщинам, проживающим в Днепре и области и относящихся к уязвимым категориям населения.

Среди получателей помощи – внутренне перемещенные лица, женщины с инвалидностью, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, многодетные матери, беременные и матери-одиночки.

Программа также поддерживает людей, пострадавших от насилия, потерявших близких из-за войны или находившихся под оккупацией. Особое внимание уделяют семьям военнослужащих, в частности, женщинам, чьи родные погибли, пропали без вести или находятся в плену.

Представители ОО подчеркивают, что цель инициативы – не только предоставление материальной поддержки, но и создание стабильности и безопасности в повседневной жизни. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области помогает обеспечить комплексную опеку, которая учитывает различные потребности и обстоятельства.

Также следует отметить, что организаторы отмечают, что такая поддержка способствует снижению социальной уязвимости и повышению качества жизни пожилых людей, позволяя им чувствовать заботу и уверенность в завтрашнем дне.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.