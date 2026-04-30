Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що парад 9 травня у росії вирішили сильно скоротити, виправдавши це чомусь втратами України на фронті, але бояться, що все, що на параді, буде знищено, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«росіяни злякалися заздалегідь. І те, що було чуткою, загалом виявилося почасти істиною. Поки що, до речі, не справдився мій прогноз. Я казав, що буде щось дистанційно, але ми ще, сподіваюся, дочекаємось. Може, путін буде парад дистанційно приймати, не знаю. Але поки що повідомили, що не буде військової техніки на параді. Навіть 7 листопада 1941 року військова техніка знайшлася, як казали, йшла з Красної площі прямо на фронт. Цього разу вже ніяк», – зазначає Михайло Шейтельман.

На параді, розповідає він, візьмуть участь лише літаки, які летітимуть низько, і піші війська, як повідомляють, через оперативну обстановку. До речі, додає експерт, у параді не братимуть участь також курсанти військових училищ, але незрозуміло, що з ними взагалі сталося.

Пєсков же, зазначає він, заявив, що парад буде в усіченому форматі, бо Україна щодня втрачає землі на полі бою і зараз розгортає терористичну активність. Тобто, коментує експерт, російські війська нібито надто швидко перемагають, тож бояться, що Україна їх знищить.

«Тому вирішили не висовувати носа 9 травня, ще й у центрі москви. Логічно? Прямо перемога. Вирішили сховати свою армію, щоб, не дай Боже, «київський режим» не дізнався, де вона. Логічні правки внесені у формат параду. До речі, у Санкт-Петербурзі парад вирішили скоротити у 18 разів. Парад пройде без техніки, без участі курсантів. Я їм раджу по-пластунськи повзти, тоді менша ймовірність, що «київський режим» по них попаде. Спочатку було заплановано 5600 гостей у Петербурзі на параді, але буде одна трибуна на 300 місць», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що не сам Ізраїль купує українське викрадене зерно, а приватний бізнес.

Також Politeka писала, що Гринько розповів, як допомагає військовим відновити слух.