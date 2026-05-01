Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області зафіксоване за результатами квітневого моніторингу роздрібного ринку, де зміни зачепили основні категорії щоденного споживання, повідомляє Politeka.

У сегменті плавленого сиру «Ферма Дружба 55%» (70 г) середня вартість наразі становить 29,45 грн. У торгових мережах спостерігається помітний розкид: від 21,50 грн в Auchan до 33,80 грн у Metro. Порівняно з березневим рівнем 25,88 грн зафіксовано зростання майже на 10 грн, при цьому динаміка протягом місяця була нестабільною з короткочасними коливаннями в обидва боки.

Молоко «Простонаше 1%» (900 мл) демонструє більш рівномірний тренд. Середній показник становить 60,62 грн проти 59,31 грн у березні. Різниця між торговими мережами залишається відносно невеликою — у межах 58,24–63,00 грн, що вказує на контрольовану цінову політику у цьому сегменті та меншу залежність від короткострокових коливань.

Кефір «Селянський 2,5%» (950 мл) залишається найбільш волатильним товаром у молочній групі. Середня ціна зафіксована на рівні 68,12 грн, тоді як у березні вона становила 65,55 грн. Водночас різниця між мережами є значною — від 48,50 грн до 86,50 грн, що свідчить про різні підходи до формування націнок та акційних пропозицій у рітейлі.

Аналітики ринку пов’язують загальну динаміку з сезонними змінами у виробництві молочної сировини, коливанням закупівельних цін у переробників, а також витратами на логістику та енергоресурси. Додатковим фактором виступає неоднорідність регіональних постачань, що впливає на кінцеву роздрібну вартість у різних мережах.

Окремо фахівці відзначають, що найбільш чутливо на ринкові зміни реагує саме кисломолочна продукція, тоді як пастеризоване молоко демонструє більш стабільну цінову траєкторію.

У підсумку Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області відображає поступове зміщення цінового балансу в бік зростання, що формує нові середньоринкові орієнтири для споживчого кошика.

