Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області пояснюють необхідністю зберегти стабільну роботу водопровідного господарства та продовжити модернізацію інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області триває, пише Politeka.net.

у Дунаєвецькій громаді готують нові розцінки на водопостачання та водовідведення. Розрахунки вже оприлюднило КП «Міськводоканал», а остаточне рішення ухвалять після громадського обговорення.

Згідно з проєктом, у 2026 році вартість одного кубометра водопостачання може зрости до 50,21 гривні. Послуга водовідведення, своєю чергою, коштуватиме 70,96 гривні. Загальна сума за обидва сервіси становитиме 121,17 гривні за кубометр.

Нині жителі сплачують менше. Чинний показник за подачу води становить 35,34 гривні, за відведення стоків — 49,33. Разом це 84,67 гривні. Таким чином, запропоноване коригування передбачає суттєве зростання.

У підприємстві пояснюють: основні причини — подорожчання електроенергії, пального, матеріалів, збільшення витрат на оплату праці та податкові платежі. Через це нинішні розцінки вже не покривають реальних витрат.

Підприємство обслуговує 8793 абонентів. Із них понад вісім тисяч — домогосподарства. Послугами каналізування користуються 3703 споживачі, серед яких більшість також становить населення.

Окремою проблемою залишаються значні втрати ресурсу в мережах. За оцінками керівництва, вони сягають близько 37%. Причина — зношені комунікації, які потребують поетапного оновлення.

У попередні роки різницю між фактичною собівартістю та встановленими для населення розцінками компенсували з місцевого бюджету. Лише торік на це спрямували понад шість мільйонів гривень. Ще понад три мільйони становить накопичена заборгованість за минулі періоди.

Пропозиції та зауваження від мешканців, підприємств і організацій приймають до 30 квітня. Після цього питання винесуть на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Джерело

