Подорожчання проїзду у Полтавській області почало діяти вже з 1 травня 2026 року, тому розповідаємо про нові тарифи.

Подорожчання проїзду у Полтавській області передбачає зміну тарифів у громадському транспорті Кременчука, повідомляє Politeka.

Про подорожчання проїзду у Полтавській області стало відомо після рішення виконкому міської ради, яке ухвалили 30 квітня під час засідання.

Згідно з новими умовами, вартість квитка у тролейбусах та комунальних автобусах становить 20 гривень. Найбільше зростання відчули пасажири маршруток, де ціна поїздки піднялася до 25 гривень.

Також затверджено нові тарифи на проїзні квитки. Для школярів місячний проїзний коштує 400 гривень, для студентів - 450 гривень.

Загальний проїзний для мешканців міста встановили на рівні 1000 гривень, а для підприємств і організацій він становить 1800 гривень.

У міській раді пояснили, що подорожчання проїзду у Полтавській області стало наслідком звернень перевізників, які надали економічні розрахунки.

Основними причинами називають зростання вартості паливно мастильних матеріалів, підняття цін на електроенергію та збільшення витрат на технічне обслуговування транспорту.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, підвищення тарифів дозволить забезпечити стабільну роботу громадського транспорту, своєчасний вихід машин на маршрути та належний технічний стан рухомого складу.

При цьому всі пільги для пасажирів залишаються чинними, і їх як і раніше фінансуватимуть коштом міського бюджету. Окремо наголошується, що перевізників зобов’язали дотримуватися графіків руху та правил перевезення.

У разі порушень, зокрема відмови перевозити пільговиків, із ними можуть розірвати договори.

Останні новини України:

