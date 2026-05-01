Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися на тлі складних умов весняної посівної 2026 року в Куп’янському районі, де аграрії працюють під обстрілами та на замінованих територіях, пише Politeka.net.

У громадах району — Шевченківській, Великобурлуцькій та Вільхуватській — уже стартували польові роботи. Фермери вносять добрива та частково переходять до сівби, однак темпи напряму залежать від безпекової ситуації. У районах, що розташовані ближче до лінії фронту, зокрема Курилівській і Куп’янській громадах, повноцінна робота фактично обмежена.

Ситуацію ускладнює масштабне мінування та руйнування агроінфраструктури. Частина господарств втратила техніку, знищені склади, а в районі не залишилося жодного вцілілого елеватора. Додатково близько 60 населених пунктів перебувають в окупації, що унеможливлює стабільний зв’язок із частиною фермерів.

За даними районної адміністрації, кожне господарство ухвалює рішення щодо посівів індивідуально. Спрогнозувати обсяги оброблених площ складно через постійні ризики та відсутність повної статистики. У деяких випадках аграрії працюють лише на невеликих ділянках, ризикуючи безпекою персоналу.

Окремою проблемою залишається розмінування територій. Землі поблизу бойових дій не включаються до планових робіт, а сапери виїжджають лише за окремими запитами після виявлення небезпечних предметів. Це суттєво гальмує доступ до сільськогосподарських площ.

Додатковий тиск створює кадровий фактор. Нові правила бронювання працівників ускладнили роботу агропідприємств, адже поріг для отримання статусу підвищено до 1000 гектарів. Для більшості дрібних господарств це недосяжний показник, що призводить до нестачі механізаторів у найактивніший період робіт.

Попри складні умови, аграрії продовжують виходити в поля, хоча ризики залишаються високими. Подібна ситуація вже впливала на врожаї попередніх років, коли частина робіт виконувалася фактично в зоні бойових дій.

У перспективі такі фактори можуть позначитися на обсягах постачання сільськогосподарської продукції, що прямо пов’язано з можливими змінами на продовольчому ринку регіону. На цьому тлі Дефіцит продуктів у Харкові розглядається як один із ризиків, який залежить від перебігу польових робіт та безпекової ситуації в районі.

