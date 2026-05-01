Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області передбачена новою програмою підтримки від Червоного Хреста для постраждалих українців.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області передбачає різні формати виплат залежно від категорії отримувачів та обставин, у яких опинилися люди, повідомляє Politeka.

Йдеться про програми соціально економічної підтримки, які впроваджує Червоний Хрест у низці регіонів.

Серед них Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Саме ці території вважаються найбільш постраждалими внаслідок війни. З квітня 2026 року підхід до надання допомоги змінили.

Багатоцільову грошову допомогу для ВПО більше не застосовують. Натомість діє система виплат за пріоритетами. Це означає, що кошти розподіляють залежно від конкретної ситуації отримувача.

Одна з доступних сум становить 10 800 гривень на людину. Її можуть отримати громадяни, які перебувають у складному соціально-економічному становищі.

Передбачається, що така підтримка частково зменшить фінансове навантаження на тих, хто найбільше постраждав через війну.

Водночас, грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області може сягати 12 300 гривень. Цю суму надають людям, які були змушені евакуюватися через загрозу безпеці.

Обов’язковою умовою є проходження транзитного пункту. При цьому виплату можна отримати лише протягом 45 днів після такого проходження.

Крім того, аналогічна сума передбачена для тих, хто постраждав від обстрілів. Йдеться про громадян, чиє житло було суттєво пошкоджене або повністю зруйноване внаслідок бойових дій.

Варто враховувати, що призначення підтримки відбувається не автоматично. У багатьох випадках рішення залежить від запиту місцевої влади та оцінки конкретної ситуації заявника.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.