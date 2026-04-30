Система надання грошової допомоги у Харківській області формується відповідно до пріоритетів, визначених міжнародною гуманітарною спільнотою.

Грошова допомога у Харківській області доступна пенсіонерам, якщо вони відповідають критеріям, що встановелні Товариством Червоного Хреста, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Одним із ключових напрямів є виплата мешканцям прифронтових територій.

Насамперед вона призначена для найбільш соціально та економічно вразливих громадян, включаючи пенсіонерів, які щодня живуть під загрозою обстрілів і змушені витрачати значно більше коштів на найнеобхідніше.

Така підтримка покликана допомогти покрити базові потреби — від продуктів харчування та медикаментів до оплати комунальних послуг, транспорту й одягу. Крім того, вона дає змогу зменшити фінансове навантаження та уникнути накопичення боргів.

Розмір виплати становить 10 800 гривень на одну особу. За умови відповідності критеріям програми кошти надаються одноразово, але розраховані на шестимісячний період.

Окрему категорію становлять громадяни, які були змушені евакуюватися через активні бойові дії або постійну загрозу життю.

Скористатися цією програмою можуть особи, які зареєструвалися у транзитному центрі протягом 45 днів після виїзду.

Мета такої підтримки — допомогти людям пережити перші місяці після евакуації, адаптуватися до нового місця проживання та забезпечити основні побутові потреби. Розмір одноразової виплати складає 12 300 гривень на кожного члена родини. Ця сума розрахована на тримісячний період.

Ще одним важливим напрямом є допомога людям, які постраждали внаслідок обстрілів.

Йдеться про громадян, чиє житло було зруйноване або серйозно пошкоджене, а також про сім’ї, в яких є поранені або загиблі внаслідок ворожих атак.

У таких випадках фінансова підтримка дозволяє оперативно покрити найнагальніші витрати після трагедії. Сума виплати становить 12 300 гривень на одну особу. Допомога надається одноразово і покликана забезпечити базові потреби протягом трьох місяців.

Особлива увага приділяється й внутрішньо переміщеним особам, які тривалий час не можуть повернутися додому та з об'єктивних причин не мають доступу до державних соціальних виплат.

Це стосується тих, хто понад шість місяців проживає далеко від зони бойових дій, але через бюрократичні перешкоди, відсутність необхідних документів або обмежений доступ до установ не може отримати належну державну підтримку.

Для таких родин передбачена довгострокова фінансова допомога: 2 000 гривень на одного дорослого, 3 000 гривень на дитину та 3 000 гривень на особу з інвалідністю щомісяця.

