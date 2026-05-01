Подорожчання проїзду у Хмельницькій області стало актуальним питанням для окремих громад, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду у Хмельницькій області відбулося після засідання виконавчого комітету Ізяславської міської ради, повідомляє Politeka.

Воно пройшло 29 квітня. На засіданні розглядали низку важливих для громади питань, пов’язаних із життєдіяльністю території та роботою комунальних служб.

Під час засідання окрему увагу приділили організації транспортного сполучення, адже саме воно безпосередньо впливає на щоденне життя мешканців.

У міській раді пояснили, що через зростання вартості пального, перевізники звернулися з проханням про рішення щодо подорожчання проїзду в Хмельницькій області.

У результаті виконком ухвалив рішення тимчасово встановити вартість квитка на рівні 15 гривень. Це рішення діє з 1 травня до 1 липня 2026 року.

Подорожчання проїзду у Хмельницькій області, за словами представників громади, є вимушеним кроком, який має забезпечити стабільну роботу маршрутної мережі та уникнути перебоїв у перевезеннях.

У владі наголошують, що без коригування тарифів існував ризик зменшення кількості рейсів, що могло б ускладнити пересування мешканців між населеними пунктами.

Окрім питання транспорту, на засіданні також затвердили тимчасовий розклад руху автобусів на маршруті № 3 «Комбікормовий завод до Лабази» на період дії воєнного стану.

Також оновили склад конкурсного комітету, який займається визначенням перевізників для автобусних маршрутів громади.

У громаді підсумовують, що робота над забезпеченням якісних перевезень та розвитком інфраструктури триватиме і надалі. А місцевим мешканцям довелося знову звикати до більших витрат на транспорт.

