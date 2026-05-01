Подорожчання проїзду у Черкаській області вже торкнулося кілької населених пунктів, тому розповідаємо, що про це відомо.

Подорожчання проїзду у Черкаській області у Смілі офіційно набуло чинності з 29 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

У Смілі міська влада ухвалила рішення про подорожчання проїзду в Черкаській області у міських автобусах. Відтепер вартість однієї поїздки становить 15 гривень.

Як пояснюють у міськраді, перегляд тарифу став наслідком звернень перевізників, які вказували на зростання витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та оплату праці водіїв.

Також зазначається, що попередня вартість квитка вже не відповідала економічно обґрунтованому рівню, тому її було змінено для забезпечення стабільної роботи маршрутної мережі.

Водночас, подорожчання проїзду у Черкаській області не зачепило пільгові категорії пасажирів. Для них квиток у міських автобусах у Смілі залишається безкоштовним.

Окремо підкреслюється, що учні 1–4 класів у будні дні до 16:00 також можуть користуватися громадським транспортом без оплати.

Паралельно у Черкасах ще раніше змінилася вартість квтків в маршрутках. Із 14 березня поїздка коштує 20 гривень у разі оплати готівкою, тоді як при розрахунку через валідатор тариф становить 16 гривень.

У міській владі пояснюють, що таке рішення запровадили для зменшення обігу неофіційної готівки та стимулювання безготівкових розрахунків.

Містяни по-різному реагують на диференційовану оплату. Частина пасажирів зазначає, що різниця у тарифах викликає запитання, інші ж користуються тим способом оплати, який є зручнішим у конкретній ситуації.

Водії маршруток відзначають, що дедалі більше пасажирів переходять на безготівкову оплату через валідатори.

