Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області відбудеться в Шацькій територіальній громаді, де переглянуто плату за збір побутових відходів, повідомляє видання Politeka.net.

У місцевому самоврядуванні повідомляють: вартість послуги зростає більш ніж на половину — з 272 до 420 гривень за кубічний метр відходів. Оновлені розрахунки почнуть діяти вже з нового місяця.

У комунальній службі пояснюють, що чинні зміни пов’язані з економічними витратами. Зокрема, суттєво вплинула ціна пального: у попередній формулі закладали 47 гривень за літр, тепер у розрахунках використано близько 80, а фактичний рівень наближається до 90.

Представники підприємства зазначають, що працювати без збитків у нинішніх умовах складно. Оператор забезпечує обслуговування близько 1300 абонентів на постійній основі, а в літній сезон кількість клієнтів зростає майже до двох тисяч.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області стає одним із ключових факторів, які впливають на витрати домогосподарств у регіоні.

Жителі реагують по-різному. Частина людей говорить про необхідність адаптації до економічних реалій, інші звертають увагу на зниження купівельної спроможності, особливо серед пенсіонерів. Дехто наголошує, що за сучасних умов оплачувати базові сервіси доводиться незалежно від рівня доходів.

У місцевій службі додають, що пільгові умови передбачені лише для учасників бойових дій. Перегляд вартості можливий і надалі, якщо витрати на пальне перевищать позначку у 100 гривень за літр.

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Волинській області: як українцям оформити пільгу та на що звернути увагу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку: для кого змінили розцінки.

Як повідомляла Politeka, Витрати на проїзд в Луцьку виросли: для кого і на скільки подорожчав квиток