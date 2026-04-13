Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 квітня будуть тривати в частині регіону через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Опублікувано детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 квітня. Завдяки цьому мешканці можуть заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв зі світлом, грамотно спланувати свій день і мінімізувати незручності як у побуті, так і під час роботи.

Повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води на 14 квітня з 07:30 до 19:00 за адресами:

Баластна: 1, 3-8, 10-19, 21-27, 30-33, 38-41, 44-70 (парні);

Богдана Ступки: 1-6, 8-11, 13-22, 24, 26, 28-30, 32-35, 37;

Володимира Великого: 2, 6, 8-10, 12-19, 19А, 21-25, 27-29, 29А, 29Б, 31, 31А, 32-50, 52-60, 62-94, 97-113 (непарні), 117-141 (непарні);

Євгена Черняхівського: 1, 3, 5-9, 11, 12, 14-18, 22-24, 26-28, 34, 36;

Зоряна: 1-18, 20-30 (парні);

Лісова: 1, 3-6, 6А, 7-27, 29-41 (непарні), 45;

Львівська: 1, 2, 2А, 3-11 (непарні), 12-14, 16, 17, 22-25, 27, 31, 33, 34-40 (парні), 41-44, 46, 48, 50, 151-161 (непарні), 162-179, 181-186, 188, 190-196, 198, 200-202, 204, 208-220 (парні);

Осіння: 1-5, 6А, 7-19, 21-23, 25, 27-39, 42-45, 45А, 46-56, 56А, 57, 58, 62-66, 66А, 67-81 (непарні), 85-109 (непарні);

Севастопольська: 2, 3, 5, 7-27, 29-31, 33, 35, 37;

пров. Краснокутський: 1, 2;

пров. Робітничий: 1-13, 15, 19-25 (непарні);

Підгірна: 93-103 (непарні), 107, 112-120, 122-127, 129-132, 134;

Степова: 1-33 (непарні), 37-45 (непарні);

пров. Річковий: 1-7, 8А, 9-23, 25, 27, 29.

Також повідомляється про планові роботи у місті Кривий Ріг, що буди заплановані на 14 квітня. Вони триватимуть з 08:00 до 18:00 за адресами:

Василя Біднова: 1-5, 7-14;

Олега Ричкова: 1;

Федора Дацка: 1-15 (непарні).

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження

аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівська територіальна громада з 6 до 17 години. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Старі Кодаки за адресами:

Дніпрова — 0029/з/д, 10, 11, 12, 14, 15/з.д.0017, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 6/А, 9, ЗД/1

Коротка — з.д.0057, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9

Набережна — 1, 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, 11–27, 30, 31/А, з.д.0082

Нова — 2, 2/А, 2/Б, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10–17, 19, 23, 25

Паркова — 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 8, 9, 10–20, 20/А, 22–25, 29, 29/А, 31–40, 42, 42/А, 44, 44/А, 46, 46/А, 46/Б, 48

Робоча — 1–13, 11/А

пров. Кубанський — 2, 4, 5, 6, 10, 12

пров. Сажівський — 1–2, 4–7, 9–14, 16, 18–21, 29, 29/А, 30, 38, 40, 44, 46–47, 51, 63, 77, 86, 116, з/д 23

Будівельників — 3, 5

Гоголя Миколи — 2, 2/А, 7, 7/А, 9, 10, 14, 14/А, 20, З/Д_0473

Зарічна — 1–57, 68, 72, 86–87

Космічна — 1, 1/А, 1/Б, 2, 4–9, 10–25, 27–44, 46

Лазурна — 2/Б, 3, 4, 6, 7, 27, 12/з/д0080

Рибальська — 1/Б, 1/В, 1/Г

с-т Крона — 0539, 103/Б

Крайня — 4

Маяковського — 11

Шкільна — 1–30, 34, 34/А, 36

пров. Зоряний — 1, 3, 4, 6, 12

Гетьманська — 2–30

Горянська — 1–75

Дорожня — 1–5, 7, 9–12, 12/А, 15, 19, 37, зд 8

Клубна — 1–4, 9, 13

Кубанська — 1

Миру — 1, 3

Оптимістів — 5, 8, 11–12, 15–16, 23, 30–31, 38, 42, 44, 48–49, 53, 71, 74–75, 80, 90

Поштова — 1, 3, 5

Шафран — 2/А

Річна — 4, 6, 8–9, 11–13, 16, 18, 26

Центральна — 1, 3–5, 8

пров. Будівельників — 1, 4, 6–10

с-т Рудана — 80, 98, 100/А, З/Д 73

пров. Молодіжний — 1–6, 8, 10, 12, 14, 16, 2А

с-т Шафран — 15, 39

Асоціація «Оптиміст» — 33–35, 38, 72, 87, 95, 96, 97, 106, 118, 129

Гірнича — 27, 32–33, 41, 45, 0165/з/д, 36/з.д.0059

Кодацька — 1/А, 2–27, 3/А, 25/В, 25/Д, 84

Сулими Івана — 1–32

Ясна — 8

пров. Зелений — 1–8

пров. Коцюбинського Михайла — 1–8, 8/АЗД, з.д.8Б

пров. Крутогірний — 1–7, 4/А, 6/А, 0058

Весела — 1–42

Горна — 30–31, 39, 42–43, 43/А, 47–48

Широка — 2–104

Металургів — 6, 8, 10

Овражна — 1, 3, 5, 8, 12, 14

пров. Калиновий — 2–28, 35–37, 41, 51, 82, 89.

