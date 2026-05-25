Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві і загалом по всій країні у 2026 році видають благодійні фонди, міжнародні організації та окремі громади, повідомляє Politeka.

Попри суттєві зміни у загальних форматах надання підтримки, ВПО в Україні та Полтаві й надалі можуть розраховувати на допомогу у вигляді безкоштовних продуктів.

Наразі подібні програми діють у багатьох містах, проте умови отримання та категорії отримувачів різняться залежно від конкретного регіону.

Міжнародні партнери також беруть активну участь у забезпеченні людей найнеобхіднішим. ООН заклала на масштабні гуманітарні програми для України 2,3 млрд доларів у 2026 році.

Значна частина цих коштів спрямовується безпосередньо на різнобічну допомогу переселенцям. Одночасно з цим, Червоний Хрест продовжує надавати підтримку через свої численні регіональні відділення.

У них люди можуть отримати пакунки у вигляді безкоштовних наборів з продуктами або спеціальних сертифікатів. Таку допомогу для ВПО та пенсіонерів час від часу надають і у Полтаві.

Окрім цього, Карітас надає продовольчі набори для переселенців, які проживають у громаді до 90 днів.

Саме ця категорія громадян, які нещодавно переїхали і намагаються облаштуватися на новому місці, може отримати пакунки з усім необхідним на перший час.

Щоб дізнатися про актуальні можливості, переселенцям радять активно користуватися офіційними державними та волонтерськими ресурсами.

Для цього чудово підходить платформа єДопомога, а також спеціальний застосунок Де Допомога.

Крім того, корисно особисто звертатися до місцевих ТЦСП і уважно стежити за офіційними Telegram-каналами благодійних фондів і конкретних громад.

Джерело: pokrovsk24.news

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.