Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві і загалом по всій країні у 2026 році видають благодійні фонди, міжнародні організації та окремі громади, повідомляє Politeka.
Попри суттєві зміни у загальних форматах надання підтримки, ВПО в Україні та Полтаві й надалі можуть розраховувати на допомогу у вигляді безкоштовних продуктів.
Наразі подібні програми діють у багатьох містах, проте умови отримання та категорії отримувачів різняться залежно від конкретного регіону.
Міжнародні партнери також беруть активну участь у забезпеченні людей найнеобхіднішим. ООН заклала на масштабні гуманітарні програми для України 2,3 млрд доларів у 2026 році.
Значна частина цих коштів спрямовується безпосередньо на різнобічну допомогу переселенцям. Одночасно з цим, Червоний Хрест продовжує надавати підтримку через свої численні регіональні відділення.
У них люди можуть отримати пакунки у вигляді безкоштовних наборів з продуктами або спеціальних сертифікатів. Таку допомогу для ВПО та пенсіонерів час від часу надають і у Полтаві.
Окрім цього, Карітас надає продовольчі набори для переселенців, які проживають у громаді до 90 днів.
Саме ця категорія громадян, які нещодавно переїхали і намагаються облаштуватися на новому місці, може отримати пакунки з усім необхідним на перший час.
Щоб дізнатися про актуальні можливості, переселенцям радять активно користуватися офіційними державними та волонтерськими ресурсами.
Для цього чудово підходить платформа єДопомога, а також спеціальний застосунок Де Допомога.
Крім того, корисно особисто звертатися до місцевих ТЦСП і уважно стежити за офіційними Telegram-каналами благодійних фондів і конкретних громад.
Джерело: pokrovsk24.news
