Подорожчання продуктів у Вінницькій області фіксують за підсумками оновлених розрахунків роздрібного ринку, де протягом останнього місяця зміни зачепили овочі, бакалію та частину базових харчових позицій, повідомляє Politeka.

Білокачанна капуста 1 кг нині коштує в середньому 43,25 грн. Для порівняння, у квітні показник становив близько 10,57 грн. У торгових мережах розбіжність залишається суттєвою: від 39,00 до 47,50 грн, що вказує на різницю між постачаннями та умовами формування цін у різних ритейлерів.

Гречка 1 кг утримується на рівні 76,10 грн проти 69,21 грн у попередньому місяці. Розкид у магазинах також помітний — від 62,90 грн до 96,50 грн. Такі коливання пояснюються партійністю товару та зміною закупівельних умов у різних мережах.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Морква 1 кг зафіксована на рівні 39,27 грн, тоді як у квітні середнє значення було значно нижчим — 13,89 грн. У роздрібі ціни варіюються від 34,90 до 45,00 грн, що демонструє нерівномірність ринкової пропозиції.

Аналітика динаміки за місяць показує, що найбільш різке зростання відбулося в овочевому сегменті, тоді як крупи додали в ціні більш поступово. На формування вартості вплинули сезонні фактори, зміни логістики та оновлення закупівельних партій.

У підсумку Подорожчання продуктів у Вінницькій області відображає загальне підвищення вартості базового споживчого кошика, яке поступово трансформується в роздрібних мережах регіону.

Подальша цінова динаміка залежатиме від сезонної пропозиції та ситуації з логістичними витратами.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: як саме було переглянуто ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Вінницькій області: ситуація ускладнилася.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому можуть призупинити виплати.