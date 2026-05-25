Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області стало однією з головних тем у Вознесенську після появи проєкту нових розцінок на вивезення та захоронення побутових відходів, який уже винесли на громадське обговорення, повідомляє Politeka.

Стало відомо, що запуск оновлених нарахувань попередньо планують із 1 червня 2026 року. Остаточне рішення ухвалять після завершення регуляторних процедур та аналізу звернень від мешканців громади.

Комунальне підприємство, відповідальне за санітарне очищення території, пояснює необхідність змін різким збільшенням витрат. Найбільше на фінансові показники вплинули дорожче пальне, електроенергія, ремонт спецтехніки, податки та підвищення мінімальної зарплати.

Як повідомила міськрада, за попередніми підрахунками, коригування може сягнути приблизно 55%. У галузі зазначають, що чинні показники вже не покривають реальних витрат на виконання робіт, через що підприємство працює зі збитками.

Для населення прогнозують щомісячну оплату в межах від 88,25 до 111,50 гривні з людини. Для бюджетних установ пропонують тариф 410,54 грн за кубометр, а для інших категорій споживачів — 522,57 грн. Окремо захоронення відходів оцінюють у 80,70 грн.

У міськраді нагадали, що жителі громади можуть подати власні зауваження або пропозиції протягом семи календарних днів. Після завершення обговорення всі звернення розглянуть перед ухваленням остаточного документа.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області активно обговорюють серед містян, адже нові розцінки напряму вплинуть на витрати домогосподарств та установ.

Фахівці житлово-комунального сектору зазначають, що подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах країни, де підприємства змушені переглядати фінансові розрахунки через зростання вартості ресурсів та обслуговування техніки.

Аналітики також попереджають, що подальша тарифна динаміка залежатиме від економічної ситуації, паливного ринку та витрат комунальних підприємств упродовж року.

