Подорожчання проїзду в Сумській області стало однією з головних тем для жителів Охтирки після обговорення нових тарифів на автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

У громаді зараз працюють лише 12 напрямків із 23, які діяли раніше. У транспортному секторі пояснюють скорочення нестачею водіїв та кадровими проблемами, що вже позначилося на графіках і регулярності рейсів.

Чинний квиток за 13 гривень залишається незмінним із 2023 року. Перевізники наголошують, що за цей період суттєво зросли витрати на пальне, ремонт автобусів, обслуговування техніки та заробітну плату персоналу.

За попередніми підрахунками підприємств, фактична собівартість однієї поїздки нині становить від 20,09 до 37,48 гривні залежно від маршруту. Саме тому місцева влада розглядає можливість встановлення єдиного показника на рівні близько 20 гривень.

У міській адміністрації зазначають, що Подорожчання проїзду в Сумській області пов’язане із загальним збільшенням витрат у сфері перевезень, через що транспортні компанії змушені переглядати фінансові розрахунки.

Проєкти рішень уже винесли на громадське обговорення. Станом на зараз офіційних письмових звернень або зауважень від мешканців не надходило.

Окремо планують зберегти пільгові умови для частини пасажирів. Для молодших школярів можуть залишити оплату на рівні 10 гривень, а деякі категорії й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом.

Містяни активно коментують ситуацію у соцмережах, звертаючи увагу не лише на майбутню ціну квитків, а також на технічний стан транспорту та великі інтервали між рейсами.

Остаточне рішення щодо нових розцінок ухвалять після завершення консультацій і детального аналізу економічних показників перевізників.

Джерело: Охтиркаінфо

