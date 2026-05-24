Подорожчання проїзду в Дніпрі відображає загальноукраїнську тенденцію, адже в ряді міст тариф уже перевищує 25 гривень.

Подорожчання проїзду в Дніпрі зафіксували з травня, передає Politeka.

Міські маршрутки почали працювати за новим тарифом 23 гривні за поїздку.

Попереднє коригування вартості відбулося ще у січні 2025 року, коли тариф підняли до 20 гривень. Тоді причинами стали подорожчання енергоносіїв, коливання валютних курсів і перебої з електропостачанням.

Інформацію підтвердили у міській раді, зазначивши, що рішення пов’язане з переглядом економічних показників у транспортній сфері.

Перевізники пояснюють нинішнє підвищення різким зростанням витрат на дизельне пальне та мастильні матеріали. За останній період витрати автопідприємств суттєво збільшилися, що вплинуло на загальну стабільність перевезень.

Керівник одного з автотранспортних підприємств Андрій Русавський повідомив про кадрові труднощі. За його словами, протягом місяця частина водіїв і працівників сервісних служб залишила роботу, через що окремі автобуси не виходять на маршрути.

У департаменті транспорту міськради уточнюють, що ситуацію також ускладнило зростання вартості дизеля після змін на світовому ринку. Якщо раніше літр коштував близько 70 гривень, нині оптові показники наближаються до 90.

Додатково чиновники зазначають, що фактична собівартість перевезень сьогодні перевищує чинний тариф і становить приблизно 28–32 гривні залежно від маршруту. Водночас у міській владі підкреслюють, що різке підвищення до такого рівня створило б надмірне навантаження для пасажирів.

Окремо вказують на загострення кадрового дефіциту в транспортній галузі, що може вплинути на регулярність руху в майбутньому.

У міськраді додають, що подорожчання проїзду в Дніпрі відображає загальноукраїнську тенденцію, адже в ряді міст тариф уже перевищує 25 гривень або перебуває на етапі чергового перегляду.

Фахівці очікують, що подальша динаміка паливного ринку залишатиметься ключовим фактором для транспортної сфери найближчим часом.

