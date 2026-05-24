Дефіцит продуктів у Вінницькій області може позначитися і на вартості меду для покупців.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області набирає обертів на тлі нестачі меду в Україні, що вже впливає на обсяги експорту та ситуацію на внутрішньому ринку.

Про тимчасове скорочення запасів повідомив генеральний директор компанії-експортера Beehive Семен Гагарін. За його словами, до появи нового врожаю наприкінці літа галузь переживає складний період, через який постачання за кордон можуть зменшитися на 10–20%.

Експерт зазначив, що у 2025 році Україна експортувала близько 50 тисяч тонн меду. Цьогоріч цей показник, за попередніми прогнозами, може скоротитися до 40–45 тисяч тонн. Найбільше зміни відчувають партнери на ринку Європейського Союзу, куди надходить основна частина української продукції.

Фахівець пояснив, що через нестачу товару імпортери починають активніше співпрацювати з іншими країнами. Серед головних конкурентів України зараз називають Китай, Індію та Аргентину.

На цьому тлі Дефіцит продуктів у Вінницькій області може позначитися і на вартості меду для покупців. Виробники прогнозують, що ситуація залишатиметься нестабільною щонайменше до серпня-вересня, коли стартує новий сезон збору.

Водночас попередні оцінки майбутнього врожаю залишаються позитивними. За словами Гагаріна, українські пасічники розраховують отримати від 60 до 80 тисяч тонн продукції, що відповідає результатам попередніх років.

Експортер також наголосив, що галузь дуже залежить від погодних умов. Якщо сезон буде сприятливим, ціни можуть стабілізуватися, а обсяги реалізації — зрости. У разі слабкого збору вартість продовжить підніматися, а поставки скорочуватимуться.

Учасники ринку зазначають, що остаточна ситуація стане зрозумілішою ближче до завершення літа, коли з’являться перші результати нового медового сезону.

Джерело: Агроньюз

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.