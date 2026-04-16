У Львові запровадили тимчасові зміни у роботі системи безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті, тому розповідаємо про це більше.

Нова система оплати проїзду у Львові запроваджена рішенням виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

У міській раді Львова ухвалили тимчасове коригування умов роботи системи безготівкової оплати проїзду у міському громадському транспорті.

Чиновники пояснюють, що такі зміни мають на меті підтримати стабільну роботу перевізників та водночас зберегти чинну вартість квитка для пасажирів.

У місті зазначають, що рішення про нову систему оплати за проїзду у Львові ухвалили через стрімке зростання вартості пального, яке з моменту попереднього перегляду тарифів подорожчало майже на 40 відсотків.

Перевізники неодноразово зверталися до міської влади з пропозиціями підвищення вартості квитка, однак у місті обрали інший підхід і вирішили компенсувати частину витрат через внутрішні механізми підтримки галузі.

Одним із ключових рішень стало призупинення безкоштовних пересадок у громадському транспорті терміном на один місяць.

У міській владі зазначають, що це дозволить транспортним підприємствам отримати додаткові кошти, які спрямують на закупівлю пального та забезпечення стабільного руху автобусів, трамваїв і тролейбусів.

Також у місті посилили контроль за використанням пільгових карток «ЛеоКарт» особами, які не є мешканцями Львівської міської територіальної громади.

Громади за межами міста мали час до 16 березня для укладення відповідних договорів щодо компенсації витрат на квитки своїх мешканців, інакше частину карток можуть деактивувати.

Крім того, тимчасово обмежено прийом заяв на оформлення нових карток для окремих категорій пасажирів.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: які варіанти пропонуються цього разу

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.