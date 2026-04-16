Во Львове ввели временные изменения в работе системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, поэтому рассказываем об этом больше.

Новая система оплаты проезда во Львове внедрена решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

В городском совете Львова была принята временная корректировка условий работы системы безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Чиновники объясняют, что такие изменения имеют целью поддержать стабильную работу перевозчиков и одновременно сохранить действующую стоимость билета для пассажиров.

В городе отмечают, что решение о новой системе оплаты за проезд во Львове приняли из-за стремительного роста стоимости горючего, который с момента предварительного пересмотра тарифов подорожал почти на 40 процентов.

Перевозчики неоднократно обращались к городским властям с предложениями повышения стоимости билета, однако в городе избрали другой подход и решили компенсировать часть расходов из-за внутренних механизмов поддержки отрасли.

Одним из ключевых решений стала приостановка бесплатных пересадок в общественном транспорте на один месяц.

В городских властях отмечают, что это позволит транспортным предприятиям получить дополнительные средства, которые будут направлены на закупку горючего и обеспечение стабильного движения автобусов, трамваев и троллейбусов.

Также в городе ужесточили контроль за использованием льготных карт «ЛеоКарт» лицами, которые не являются жителями Львовской городской территориальной громады.

Общины за пределами города имели время до 16 марта для заключения соответствующих договоров о компенсации расходов на билеты своих жителей, иначе часть карточек могут деактивироваться.

Кроме того, временно ограничен прием заявлений на оформление новых карт для отдельных категорий пассажиров.

