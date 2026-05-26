Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі видаються у межах встановленого ліміту.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі забезпечує Гуманітарний волонтерський центр «Гостинна хата», який регулярно організовує видачу продовольчої підтримки для вразливих категорій населення.

У фонді зазначають, що допомога надається періодично та залежить від наявності ресурсів. Окремі акції проводяться у визначені дати, коли центр формує чергові партії продуктів для мешканців.

Одна з останніх масштабних видач відбулася 20 квітня 2026 року о 12:00. Тоді внутрішньо переміщеним особам роздавали готові харчові набори, зокрема продукцію швидкого споживання.

Інформацію про це надає сам благодійний фонд.

Отримати допомогу могли всі переселенці, незалежно від попередніх звернень. Обсяг видачі визначався кількістю членів родини.

Окремо волонтери нагадують про правила роботи центру, які діють із лютого 2025 року. Вони регулюють черговість і частоту отримання гуманітарної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі видаються у межах встановленого ліміту — до 50 наборів щодня.

Пріоритет у черзі мають новоприбулі переселенці, які зареєстрували довідку ВПО нещодавно. Для цієї категорії передбачено отримання допомоги раз на місяць протягом перших трьох місяців перебування.

Інші отримувачі можуть звертатися за наборами раз на два місяці. До них належать багатодітні родини, матері-одиначки, вагітні жінки, а також люди з інвалідністю першої та другої групи.

Для літніх громадян допомога передбачена для осіб віком від 70 років, які живуть самостійно, або для домогосподарств, де проживають двоє пенсіонерів відповідного віку.

