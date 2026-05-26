Новий графік руху транспорту в Дніпрі запроваджено для тролейбусів, трамваїв та автобусів, які курсують містом, повідомляє Politeka.
Новий графік транспорту в Дніпрі передбачає, що у зв’язку з оновленням інфраструктури рух трамвая №16 з 25 травня довелося тимчасово призупинити.
Автобусні маршрути №18, №55 та №151А відтепер здійснюють об’їзд ділянки через вулицю Краснопільську. Зміни торкнулися і кінцевих пунктів деяких популярних рейсів.
Кінцеву зупинку автобуса №85 тимчасово перенесли до будівлі за адресою вулиця Чорних Запорожців, 2А, що розташована поруч із відділенням Нова пошта.
Автобус №136А на період проведення робіт також висаджуватиме пасажирів на новому місці, його кінцеву зупинку перемістили з вулиці Інженерної на проспект Богдана Хмельницького, будинок 123.
Ремонти змусили змінити схеми курсування і для електротранспорту.
Тролейбусні маршрути №2 та №12 відтепер об’єднані в один тимчасовий маршрут житловий масив Парус - житловий масив Перемога (провулок Добровольців).
Новий графік руху транспорту в Дніпрі зачепив і тролейбусні маршрути №7, №14, №17, №20 та автобусний маршрут №38.
Вони були скорочені до вулиці Князя Володимира Великого, а їхньою кінцевою зупинкою став Мост-Сіті центр. Кінцеві зупинки автобусів №23, №57А та №88 тимчасово перенесені на площу Успенську.
Пасажирам автобуса №120 варто знати, що його кінцева зупинка переміщена на вулицю Володимира Мономаха, поруч із кінцевою зупинкою автобуса №121.
Усі запроваджені зміни у місті є тимчасовими, вони спрямовані на забезпечення безпеки пасажирів під час виконання необхідних робіт на дорогах.
Джерело: dmkd.dp.ua
