Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне через онлайн-платформу «Допомагай», яка поєднує приватні оголошення про тимчасове розміщення для людей, що потребують безпечного прихистку, передає Politeka.

Сервіс працює як майданчик, де власники нерухомості пропонують кімнати або будинки, а шукачі можуть знайти варіанти без оплати. Розміщення охоплює кілька населених пунктів регіону та відрізняється рівнем побутових умов.

У селі Козлівщина Котелевського району доступний приватний будинок із повним технічним забезпеченням. У приміщенні є водопостачання, каналізаційна система, газове опалення, душ, санвузол, бойлер і доступ до мережі. Передбачено інвертор для підтримки роботи базових пристроїв під час відключень електроенергії, а також окрема літня кухня.

На території проживають домашні тварини, зокрема коти, собака та птиця, тому власники розглядають варіант спільного побуту. Перевага надається жінці, яка готова до взаємодопомоги у догляді за господарством. У селі функціонують магазини, навчальні заклади та дитячий садок, а до Полтави — близько 17 кілометрів транспортом.

У місті Заводське Лохвицького району також доступні варіанти розміщення. Там пропонують окрему кімнату в приватному секторі для жінки з дитиною, із базовими умовами проживання та стабільним побутовим середовищем.

Ще одна адреса знаходиться в Пирятині. Тут передбачено будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням і підведеним газом. Санвузол розташований на подвір’ї, поруч є природні зони відпочинку — ліс і річка, а також господарські споруди для ведення побуту.

У цьому випадку безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області може надаватися в обмін на догляд за літньою жінкою 87 років, а деталі домовленостей узгоджуються безпосередньо з власниками житла.

