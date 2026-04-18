Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно через онлайн-сервис, где небезразличные жители предлагают временное проживание.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно через онлайн-платформу «Допомагай», которая объединяет частные объявления о временном размещении для людей, нуждающихся в безопасном убежище, передает Politeka.

Сервис работает как площадка, где владельцы недвижимости предлагают комнаты или дома, а искатели могут найти варианты без оплаты. Размещение включает несколько населенных пунктов региона и отличается уровнем бытовых условий.

В селе Козловщина Котелевского района доступно частное здание с полным техническим обеспечением. В помещении есть водоснабжение, канализационная система, отопление, душ, санузел, бойлер и доступ к сети. Предусмотрен инвертор для поддержки работы базовых устройств при отключениях электроэнергии, а также отдельная летняя кухня.

На территории проживают домашние животные, в частности, кошки, собака и птица, поэтому владельцы рассматривают вариант общего быта. Предпочтение отдается женщине, готовой к взаимопомощи в уходе за хозяйством. В селе функционируют магазины, учебные заведения и детский сад, а в Полтаву около 17 километров транспортом.

В городе Заводское Лохвицкого района также доступны варианты размещения. Там предлагается отдельная комната в частном секторе для женщины с ребенком, с базовыми условиями проживания и стабильной бытовой средой.

Еще один адрес находится в Пирятине. Здесь предусмотрено здание с тремя комнатами, газовым отоплением и подведенным газом. Санузел расположен во дворе, рядом есть природные зоны отдыха – лес и река, а также хозяйственные постройки для ведения быта.

В этом случае бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области может предоставляться в обмен на уход за пожилой женщиной 87 лет, а детали договоренностей согласовываются непосредственно с владельцами жилья.

Последние новости Украины:

