Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій в Одесі спрямована на модернізацію житла і не тільки, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.
З метою підтримки родин, які постраждали внаслідок війни та потребують покращення житлових умов, Карітас Одеса УГКЦ розпочав реєстрацію на участь у проєкті «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V».
У межах гуманітарної допомоги в Одеса та Одеському районі планується надати підтримку 40 домогосподарствам. Подати заявку можуть громадяни зі статусом ВПО, які переїхали з територій активних бойових дій або тимчасово окупованих регіонів і відповідають щонайменше одному з критеріїв вразливості.
До таких категорій належать: люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, самотні пенсіонери віком від 60 років, одинокі батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини, сім’ї з усиновленими або підопічними дітьми, вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років, а також домогосподарства з низьким рівнем доходу (менше ніж 8422 грн на одну особу) чи ті, що втратили джерело прибутку.
Перевага надається родинам, які вже придбали житло в Одесі або Одеському районі та мають найбільшу потребу в його відновленні. Під час відбору враховується склад домогосподарства, юридичний статус житла, можливість самостійно провести ремонтні роботи, а також факт отримання подібної допомоги раніше.
Організація реалізує проєкт у співпраці з громадами, місцевою владою та державними програмами, щоб забезпечити довгострокові та ефективні рішення у сфері житлової підтримки. Реєстрація відбувається за онлайн-формою за вказаним посиланням.
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