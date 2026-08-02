Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області продовжується в межах проєкту «Продовження гуманітарного реагування в Україні та підсилення інституційної спроможності "Карітас-Спес Україна" і партнерської мережі», реалізацію якого заплановано до 30 листопада 2026 року, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає Карітас-Спес.

За інформацією, ініціатива охоплює Суми, Конотоп та інші громади, які найбільше постраждали від наслідків війни. Підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, родини, чиї домівки зазнали пошкоджень через обстріли, а також жителі населених пунктів поблизу лінії бойових дій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачає багатоцільові грошові виплати, які можна використати для покриття найнеобхідніших витрат. Окремий напрямок програми присвячений підготовці до опалювального сезону. Для частини домогосподарств передбачена одноразова фінансова підтримка на оплату комунальних послуг або закупівлю твердого палива, розмір якої становить близько 25 тисяч гривень.

Під час відбору першочергову увагу приділяють людям похилого віку, новоприбулим переселенцям, громадянам без належної соціальної підтримки та мешканцям прифронтових територій. Особливий акцент роблять на невеликих громадах, які не завжди охоплені іншими гуманітарними програмами.

Загалом організатори планують надати багатоцільову фінансову підтримку 1 500 найбільш уразливим людям. Ще 600 домогосподарств зможуть отримати окремі виплати для підготовки до зимового періоду, що має допомогти покрити сезонні витрати.

Окрім матеріальної складової, проєкт включає навчання працівників і волонтерів «Карітас-Спес Україна». Фахівці вдосконалюватимуть навички психосоціальної підтримки, безпечного супроводу та роботи з людьми, які потребують особливої уваги.

Представники організації зазначають, що перелік громад, критерії участі та порядок надання допомоги можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації, обсягів фінансування й актуальних потреб населення. Саме тому потенційним учасникам рекомендують регулярно стежити за офіційними повідомленнями проєкту.

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