Дефіцит продуктів в Житомирській області наразі не прогнозується, хоча тривала спека може позначитися на врожаї соняшнику в Україні, пише Politeka.net.

Аграрії попереджають, що високі температури під час цвітіння здатні зменшити врожайність культури приблизно на 10–15%.

Найбільшу загрозу для рослин становить період формування насіння. Саме в цей час нестача вологи разом із сильною спекою може негативно вплинути на майбутній збір. За попередніми оцінками, валове виробництво соняшнику очікується в межах 12,9–13,6 мільйона тонн, однак погодні умови ще можуть скоригувати прогноз.

Експерти Українського клубу аграрного бізнесу зазначають, що ця культура краще переносить короткочасну посуху, ніж кукурудза. Водночас затяжний період високих температур у критичні фази розвитку все ж знижує потенційну врожайність. Найбільші ризики зберігаються для південних регіонів, де вже тривалий час відчувається нестача опадів.

Дефіцит продуктів в Житомирській області, за оцінками фахівців, найближчим часом малоймовірний. Проте можливе скорочення збору соняшнику в окремих регіонах може згодом вплинути на ринок рослинної олії та частини продовольчих товарів.

Непростий сезон складається і для пасічників. Через спеку рослини виділяють менше нектару, тому бджоли збирають значно менші обсяги меду. Представники галузі вже повідомляють про скорочення виробництва та поступове зростання роздрібних цін.

Фахівці зазначають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов у найближчі тижні. Якщо найближчим часом випаде достатньо опадів, частину можливих втрат урожаю ще вдасться мінімізувати.

Джерело: agroreview

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