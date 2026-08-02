Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі можуть оформити громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, пише Politeka.net.

Така надбавка призначається окремо від основної пенсії й виплачується відповідно до встановлених правил.

Порядок нарахування визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Скористатися таким правом можуть Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, нагороджені чотирма або більшою кількістю державних орденів після проголошення незалежності, а також громадяни, удостоєні почесних звань «народний» чи «заслужений».

Інформацію про це надає ПФУ.

Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі доступні ветеранам війни, відзначеним за мужність, видатним спортсменам, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажів, лауреатам державних премій, багатодітним матерям, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, а також борцям за незалежність України у ХХ столітті, реабілітованим згідно із законодавством.

Розмір надбавки становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України після індексації з 1 березня 2026 року передбачено окрему виплату у розмірі 5 667,51 гривні.

Подати заяву можна особисто, поштою або через електронні сервіси Пенсійного фонду. Якщо документи оформлені належним чином, датою звернення вважається день їх надходження. У разі виявлення недоліків заявнику надають можливість усунути їх без втрати права на початкову дату подання.

Після збільшення прожиткового мінімуму суму надбавки переглядають автоматично. Закон також передбачає підтримку непрацездатних членів родини померлого одержувача: один утриманець має право на 70% належної суми, а якщо таких осіб двоє чи більше — на 90%.

У Пенсійному фонді рекомендують уважно перевіряти комплект документів перед зверненням. Це допоможе уникнути затримок під час розгляду заяви та прискорить призначення передбаченої законодавством виплати.

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