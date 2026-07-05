Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі продовжує надаватися через волонтерські центри та міські програми підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі залишається одним із ключових напрямків роботи благодійних організацій та соціальних служб, повідомляє Politeka.

В Одесі діють одразу кілька ініціатив, які забезпечують пенсіонерів гарячими обідами, продуктовими наборами та іншою необхідною гуманітарною допомогою.

Одним із пунктів підтримки є Благодійний Фонд "Гостинна хата", що працює на вулиці Водопровідна, 13. Там щодня з 12:30 організовують видачу гарячих страв, чаю та свіжого хліба.

Щоб скористатися цією можливістю, достатньо мати при собі паспорт та ІПН. Волонтери зазначають, що процес організований таким чином, щоб уникати скупчень і черг.

Окрім цього, системна гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі надається через волонтерський центр на вулиці Рішельєвська, 18.

Тут мешканці можуть отримувати продуктові набори та одяг, але видача відбувається не щодня, а один раз на два місяці. Окрему увагу приділяють людям, які не можуть самостійно пересуватися.

Благодійний фонд "Жінки Поруч" організовує адресну доставку необхідних наборів для маломобільних громадян. Це дозволяє охопити ті категорії населення, які через стан здоров’я не мають змоги відвідувати пункти видачі.

Водночас, підтримка включає і державні механізми. Через Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради люди похилого віку з низькими доходами можуть отримати субсидії на оплату комунальних послуг у розмірі до 50 відсотків.

А також - безоплатні обіди у територіальних центрах соціального обслуговування в різних районах міста.

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