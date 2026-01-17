Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області торкнулося водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.

З початку року мешканці регіону отримали рахунки за новими ставками, затвердженими Канівською міською радою та її виконавчим комітетом.

Ціна централізованої подачі води становить 55,74 гривень за кубометр, каналізація — 38,28 грн. Вартість вивезення сміття зросла приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою платіж складе 48,14 гривень на особу щомісяця, а у приватному секторі — 48,14 з контейнером і 40,02 грн без нього.

Перевезення одного кубометра змішаних відходів обійдеться у 127,49 грн для населення, 138,74 для бюджетних установ і 182,48 для інших організацій. Начальник відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан зазначив, що підвищення тарифів пов’язане з економічними показниками підприємств, зростанням мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів, а також податковим навантаженням.

Частину витрат покривають субсидії та пільги для соціально вразливих категорій. Це дозволяє підтримувати стабільну роботу служб, своєчасну оплату праці персоналу та належне утримання інфраструктури.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року. Громадянам радять планувати витрати заздалегідь і оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути накопичення боргів і забезпечити стабільне обслуговування.

Водночас важливо регулярно відстежувати офіційні повідомлення ради, щоб вчасно реагувати на зміни та уникнути непорозумінь при оплаті послуг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.