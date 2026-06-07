Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть сягати близько 1297 гривень за кожну особу.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області передбачені для колишніх військових, які після завершення служби не мають офіційного працевлаштування та забезпечують непрацездатних членів родини, повідомляє Politeka.

Відповідна надбавка виплачується разом із пенсійним забезпеченням за визначених законодавством умов.

Йдеться про щомісячну фінансову підтримку громадян, для яких пенсія залишається основним джерелом утримання сім’ї. Програма поширюється на осіб рядового, сержантського й офіцерського складу.

У Пенсійному фонді пояснюють, що додаткові кошти можуть призначатися до виплат за вислугу років або через втрату працездатності. Водночас така норма не стосується військовослужбовців строкової служби.

Право на оформлення мають заявники, які утримують літніх батьків, людей з інвалідністю, непрацездатних чоловіка чи дружину, а також інших родичів, визначених чинними правилами.

Розрахунок здійснюється на основі прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

З огляду на це, Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть сягати близько 1297 гривень за кожну особу, яка перебуває на утриманні. Якщо таких членів родини декілька, загальний розмір допомоги збільшується.

Фахівці наголошують, що призначення не відбувається автоматично. Для отримання надбавки необхідно подати відповідну заяву та пакет документів, які підтверджують право на виплату.

Звернутися можна до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду або скористатися електронними сервісами установи. Це дозволяє оформити необхідні документи без тривалого очікування та відстежувати статус звернення онлайн.

Експерти зазначають, що така підтримка залишається важливим інструментом соціального захисту для родин, які залежать від пенсійного забезпечення колишніх захисників.

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