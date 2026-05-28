Дефіцит продуктів у Вінницькій області може торкнутися окремих категорій молочної продукції, якщо виробники зіткнуться з подальшим зростанням витрат та скороченням обсягів сировини, повідомляє Politeka.

Про можливі ризики повідомляють представники галузі. Серед головних причин називають воєнні виклики, а також подорожчання пального, пов’язане з напруженою ситуацією на Близькому Сході.

Збільшення витрат на логістику та корми для худоби створює додатковий тиск на фермерські господарства. Одночасно виробники стикаються зі зниженням закупівельної вартості молока, що негативно впливає на рентабельність.

За оцінками профільних експертів, восени молочні товари можуть зрости в ціні на 15–25%. Підсумковий показник залежатиме від конкретного виду продукції та ситуації на ринку.

Водночас фахівці не прогнозують різкого стрибка цін найближчим часом. Поточна ситуація залишається контрольованою, хоча ризики для галузі зберігаються.

Окрему увагу учасники ринку звертають на можливе скорочення виробництва сировини. Саме тому Дефіцит продуктів у Вінницькій області часто згадують серед потенційних викликів, які можуть виникнути в разі поглиблення проблем у молочному секторі.

Втім, експерти наголошують, що нестача сирого молока не означає автоматичного зникнення готових товарів із полиць магазинів. Значна частина виробленої сировини нині спрямовується на експорт.

У разі скорочення обсягів виробництва насамперед може зменшитися експортний потенціал. Завдяки цьому внутрішній ринок, за прогнозами спеціалістів, залишиться достатньо забезпеченим основними видами молочної продукції.

