Графіки відключення світла у Миколаївській області на 31 травня вводяться поетапно та лише за визначеними адресами.

Планові графіки відключення світла у Миколаївській області на 31 травня триватимуть за окремими адресами, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 31 травня вводяться поетапно та лише за визначеними адресами, що дозволяє одночасно виконувати необхідні технічні роботи й мінімізувати вплив на побут споживачів. Під час таких заходів в неділю енергетики здійснюють перевірку обладнання, оновлення окремих елементів мереж та усунення потенційних несправностей.

Як повідомили у Миколаївобленерго, з 08:30 до 17:00 через ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі знеструмлення заплановані в населеному пункті Врадіївка. Відключення в неділю торкнуться адрес:

І. Франка 1А

Магістральна 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 98А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Незалежності 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 176А, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 195, 197, 199, 201

Паркова 39, 41, 43, 45, 57, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 95, 97, 99, 101А, 101, 103, 105, 107, 115, 117

Радісна 54, 58

Шкільна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31.

Також з 17:00–20:00 години в населеному пункті Березанка триватимуть планові роботи, через які вимикатимуть електрику. Проте світло зникне лише за адресами:

Березова 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13

Будівельників 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 26

Вільна 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 1

Зарічна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 22А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41

Малоолександрівська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

пров. Млиновий

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29А, 29Б, 31, 33

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29А, 29Б, 31, 33 Степова 1Г, 1, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 15, 16, 16А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 53А, 55

Хліборобів 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13А, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51

Центральна 2, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11/3, 11Д, 11И, 11С, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Е, 11К, 11Т, 11Ц, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 26А, 26Б, 26В, 26Г, 28, 31, 32, 33А, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 43А, 44, 46, 14, 25, 27

Чернігівська 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 31А, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Шевченка 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32/4, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 63А, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 48А

Шкільна 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 8А, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 37А, 37Б, 39, 39А, 41, 41А, 43, 49, 55, 55А, 57.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області: ціни добряче змінилися.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту в Миколаєві: які зміни підготували для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Миколаївській області: що відбувається на ринку.