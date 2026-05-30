Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із ключових видів підтримки для громадян, які після евакуації шукають тимчасовий прихисток у громадах регіону, повідомляє Politeka.

Мешканці області продовжують публікувати нові оголошення для переселенців. Серед доступних варіантів — окремі кімнати, приватні садиби та частини будинків із базовими побутовими умовами.

У селі Вищий Булатець Лубенського району готові поселити жінку або матір разом із дитиною. Оселя обладнана кухнею, ванною, необхідною технікою та санвузлом. Власники очікують допомоги у хатніх справах і часткової компенсації комунальних витрат. Поблизу працюють магазини та є транспортне сполучення.

Ще одну пропозицію опублікували у Мачухах неподалік Полтави. Будинок підходить для пари, самотньої жінки або людини старшого віку. Оплата за проживання не передбачена, однак господарка просить допомагати по господарству. У помешканні доступні інтернет, душова та газове опалення.

У Лубнах також пропонують окрему кімнату для охайної жінки, за потреби — разом із дитиною. Основними умовами залишаються порядок і взаємна повага під час спільного проживання.

Представники волонтерських ініціатив наголошують, що значна частина таких можливостей з’являється завдяки небайдужим людям, які відкривають власні домівки для громадян, котрі втратили оселю через війну.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області найчастіше забезпечується через приватні ініціативи, гуманітарні проєкти та підтримку місцевих громад, що допомагає швидше знаходити доступні місця для проживання.

Фахівці радять перед переїздом уточнювати всі умови, перевіряти актуальність оголошень і завчасно погоджувати побутові деталі. Це дозволяє уникнути непорозумінь та полегшує адаптацію на новому місці.

Джерело: Допомагай

