Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області передбачені для окремих категорій колишніх військовослужбовців, які утримують непрацездатних членів сім’ї та не мають офіційної роботи, передає видання Politeka.net.

Йдеться про щомісячну надбавку, що додається до базових пенсійних виплат і залежить від соціальних нормативів. Такий механізм застосовується для осіб, які після служби забезпечують родичів без власних доходів.

Право на отримання мають колишні військові різних звань, окрім строкової служби. Додаткові кошти можуть нараховуватися як до пенсії за вислугу років, так і до виплат через інвалідність.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Ключовою умовою є утримання осіб, які не здатні самостійно забезпечувати себе: літніх батьків, людей з інвалідністю або непрацездатного подружжя.

Розмір допомоги у 2026 році прив’язаний до прожиткового мінімуму, що становить 2 595 гривень. Відповідно, щомісячна надбавка дорівнює приблизно 1 297 гривням за кожного утриманця.

Саме Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області у таких випадках можуть формувати відчутну частину доходу сім’ї, особливо коли на утриманні перебуває кілька осіб.

Фахівці зазначають, що виплата не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати підтверджувальні документи щодо складу родини та відсутності додаткових джерел доходу.

Заяву можна подати особисто у сервісному центрі або через електронний кабінет, додавши паспорт, ідентифікаційний код та довідки про родинні зв’язки.

