Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області обговорюється у Вознесенську після публікації проєкту нових розцінок на вивезення та захоронення побутових відходів, винесеного на громадське обговорення, повідомляє Politeka.

Запровадження оновлених нарахувань попередньо планується з 1 червня 2026 року. Остаточне рішення ухвалять після завершення регуляторних процедур і розгляду зауважень, які можуть подати мешканці громади.

Комунальне підприємство, відповідальне за санітарне очищення, пояснює перегляд зростанням витрат. Серед ключових факторів — дорожчі енергоносії, пальне, ремонт спецтехніки, податкове навантаження та підвищення мінімальної заробітної плати.

За попередніми розрахунками, коригування може сягнути близько 55%. У структурі зазначають, що чинні фінансові параметри вже не покривають фактичну собівартість виконання послуг.

Для населення орієнтовна щомісячна оплата становитиме від 88,25 до 111,50 гривні з однієї особи. Для бюджетних установ встановлюють тариф 410,54 грн за кубометр, для інших категорій споживачів — 522,57 грн. Окремо визначено ставку за захоронення — 80,70 грн.

Міська рада підкреслює, що протягом семи днів громадяни можуть подати пропозиції або зауваження. Після завершення цього періоду всі звернення розглянуть перед ухваленням фінального рішення.

Наразі ситуація активно обговорюється серед жителів, адже зміни напряму вплинуть на щомісячні витрати домогосподарств і установ.

Аналітики ринку зазначають, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відбувається в межах загальноукраїнського тренду перегляду вартості ЖКГ через зростання операційних витрат підприємств.

Подібні коригування вже фіксують і в інших регіонах, де постачальники змушені адаптувати розрахунки до подорожчання ресурсів та обслуговування інфраструктури.

Джерело: Інтент

