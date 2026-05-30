Політолог Руслан Бортник пояснив, що НАТО і раніше не реагувало на зальоти дронів і ракет до Румунії, Польщі, тому і зараз не буде військової реакції на удар по будинку в місті Галац, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я думаю, що реакції НАТО не буде. Так само не було реакції НАТО, наприклад, на падіння ракет на польських фермерів. І, до речі, якщо не пам'ятаєте, я нагадаю, що 2022 року на території Румунії вже падали і дрони, і ракети. Більше того, за дивних обставин було втрачено винищувач, потім гелікоптер, говорили, що їх збили чи російські, чи українські збройні сили, незрозуміло. Але це не перша втрата у Румунії», – розмірковує Руслан Бортник.

На його думку, буде політична та дипломатична реакція, а військової реакції не варто очікувати, все ж таки розуміють, що це, найімовірніше, випадковість, такої цілі не було. Звичайно, констатує експерт, якщо ці атаки стануть масованими, якщо на територію Румунії, Польщі чи країн Балтії літатимуть десятки російських дронів, тоді це вважатиметься вже за спосіб тиску з боку москви, спробою залякувати українських союзників, спробою якось змінити їхню політичну функцію.

«Нагадаю, що тут є поле для гри. На жаль, Румунія зараз переживає серйозну внутрішньополітичну кризу. Там була висловлена ​​недовіра уряду, розкол парламентської коаліції. І ці дрони можуть мати політичні наслідки, навіть поодинокі, як у Латвії, де уряд свого часу нещодавно буквально пішов у відставку», – попереджає Руслан Бортник.

Тим паче, підкреслює він, Румунія є чи не головною логістичною базою для постачання військової допомоги в Україну, і, звичайно, якщо там буде внутрішньополітична криза, якщо країна піде шляхом Болгарії, то це може мати вплив на російсько-українську війну. Але поки, констатує експерт, це дуже далекосяжні висновки, поки що кризи немає.

