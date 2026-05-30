Дефіцит овочів в Одеській області посилює ціновий тиск на ринку моркви та інших коренеплодів на тлі скорочення запасів минулорічного врожаю, передає Politeka.

Аналітики фіксують зростання вартості через обмежені залишки якісної продукції та підвищену активність оптових закупівель. Попит у сегменті помітно випереджає доступну пропозицію, що підштовхує відпускні ціни вгору.

Фермерські господарства повідомляють про поступове виснаження складських запасів. Через це реалізація відбувається за вищими розцінками, які нині тримаються в межах 13–20 гривень за кілограм. Це приблизно на третину більше, ніж тижнем раніше.

Експерти ринку пов’язують динаміку також із сезонним скороченням залишків і посиленням активності роздрібних мереж. Водночас поточні показники все ще залишаються нижчими за рівень аналогічного періоду минулого року.

На цьому тлі дефіцит овочів в Одеській області розглядається як один із чинників, що впливає на регіональне ціноутворення та формує попит у сусідніх регіонах.

Учасники ринку прогнозують подальше, але поступове підвищення вартості без різких стрибків. Обмежена купівельна спроможність населення стримує швидке зростання цін.

Аналітики EastFruit зазначають, що ситуація залишається нестабільною, однак передумов для суттєвого здешевлення наразі немає.

Подальший розвиток залежатиме від обсягів нового врожаю та темпів його надходження на ринок. Учасники уважно відстежують баланс попиту і пропозиції напередодні активного сезону збору.

Ситуація на ринку залишається чутливою до погодних умов і логістики постачання.

Джерело: east-fruit

