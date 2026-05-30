Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що путін підписав закон про захід військ до сусідніх країн напередодні візиту до Казахстану, який мріє окупувати, щоб убезпечити себе від арешту, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, щодо змістовної частини переговорів, звичайно, найважливіше те, що путін і Токаєв підписали спільну заяву про 7 основ дружби та добросусідства народів росії та Казахстану.

«Які сім основ? До, ре, мі, фа, соль, ля, сі? Чи червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий? Загалом дружба росії та Казахстану стоїть на семи китах. І здається мені, що сім китів – це китайська армія, китайська авіація, китайський авіаносний флот, китайська труба, китайський юань, китайська комуністична партія і мавзолей Мао Цзедуна. Інших засад дружби та добросусідства між росією та Казахстаном я не бачу. Якби не було цих семи китів, росія б давно вже окупувала Казахстан, чого я, звичайно ж, казахам не бажаю», – розмірковує Михайло Шейтельман.

І цікаво, зазначає він, що напередодні польоту путіна до Казахстану ухвалюється закон про те, що російська армія має право вторгатися в чужі країни, щоб звільняти ув'язнених громадян рф. Ми всі думали, нагадує експерт, що це про напад на країни Балтії, на Польщу, але ж путін ухвалив цей закон і для себе на випадок, якщо його десь арештують, навіть у Казахстані.

«путін розуміє, що рішення про його фізичну можливу ліквідацію в американській і європейських спецслужбах є, напевно проєкти існують, напевно це на столі у тих, хто має владу у західному світі, тому що він уже всіх дістав. І це сталося після скасування переговорів із американцями. Тобто усі розуміли, що путін недоторканний, доки розмовляє з Трампом. Але коли Трамп чоботом копнув ув обличчя, то найімовірнішим сценарієм розвитку події став арешт чи ліквідація путіна. Тому ймовірно, це закон про власну недоторканність путіна», – пояснює Михайло Шейтельман.

