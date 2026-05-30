Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області пов’язане насамперед зі збільшенням собівартості обслуговування.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області торкнеться жителів Тростянця, де з 1 червня 2026 року зросте вартість послуги з управління побутовими відходами, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тростянецької міської ради під час засідання 26 травня. Послуги на території громади надає підприємство «Екосервіс», яке пояснює необхідність перегляду цін збільшенням витрат на обслуговування.

У компанії зазначили, що чинні розрахунки були затверджені ще у 2025 році та більше не відповідають реальним економічним показникам. Серед основних причин називають подорожчання пального, зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості інших ресурсів.

Зокрема, під час формування попереднього тарифу дизельне пальне враховували за ціною 43,35 гривні за літр. Станом на травень 2026 року його вартість вже сягнула 70,85 гривні, що на понад 63% більше.

Для мешканців багатоквартирних будинків у Тростянці плата зросте з 53,66 гривні до 64,50 гривні на одну людину. Для приватного сектору сума зміниться з 55,77 гривні до 67,03 гривні. В обох випадках підвищення становить трохи більше 20%.

Водночас в Охтирці ситуація наразі залишається стабільною. Виконавцем послуг із вивезення сміття там визначили ТОВ «Теплоенерго» Охтирської міської ради, яке працюватиме упродовж наступних п’яти років.

Для жителів Охтирки чинні розцінки поки не переглядали. Мешканці багатоповерхівок сплачують 58,81 гривні на людину, а жителі приватного сектору — 49,68 гривні.

У місцевих громадах зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області пов’язане насамперед зі збільшенням собівартості обслуговування та потребою підтримувати стабільну роботу комунальних підприємств.

Міська влада закликає жителів стежити за офіційними повідомленнями щодо подальших змін у сфері житлово-комунального господарства та своєчасно перевіряти оновлені платіжки.

Джерело: okhtyrka

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: для кого доступна ця програма.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Сумській області: як "Укрзалізниця" змінила маршрути.