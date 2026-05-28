Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 29 травня триватимуть через планові та профілактичні роботи в електромережах. Зазначимо, що саме завдяки таким профілактичним заходам зменшується ризик аварійних ситуацій та перебоїв у майбутньому. Тому в окремих громадах і за визначеними адресами Полтавської області 29 травня тимчасово застосовуватимуться графіки відключення світла.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», з 09:00–19:00 години в населеному пункті Зелений Барвінок не буде електрики. Світло зникне за такими адресами:

Весела — 1-4, 6, 8-13, 16, 18, 21-22, 26-32, 34

Залізнична — 4, 6-8, 10, 12, 14-15, 15А, 16, 18-21, 23, 25, 27, 31, 35, 39

Козацька — 2, 6-7

Товариська — 3

З 09:00–23:00 години світло зникне в населеному пункті Олександрія. Майже весь день не буде електрики за окремими адресами:

Анатолія Перепаді — 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-53, 56, 59-60, 62-64, 66-67, 69, 71-74, 76, 78-93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 121, 125

Озірний пров. — 4, 6

З 09:00–21:00 години триватимуть довготривалі обмеження електрики в населеному пункті Войнівка. Вимикатимуть світло тільки на вулицях:

Інгулецька — 1, 3-5, 8, 11-12

Культурна — 2-5, 7, 9-10

Набережний пров. — 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7-8, 8а, 9-11, 11а, 11б, 12а, 13-15, 17, 20

Польова — 4, 35-37, 39-43, 43а, 44а, 44б, 45, 48-49

Польовий пров. — 1, 3, 3а

Софіївська — 1-3, 5, 7, 7А, 9

Центральна — 1, 1Б, 2, 2а, 3-5, 5а, 5б, 6-7, 7а, 8-16, 16а, 17-18, 18а, 19, 19а, 19б, 20-21, 21а, 21б, 21в, 21г, 22-26, 26а, 27, 29-34, 36, 38-44, 46-48, 50-54, 54а, 55, 57а, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

